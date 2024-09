Luna Rossa sbaglia la partenza poi Ineos amministra e si porta sul 2-3

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 30 settembre 2024)ha perso la gara-5 della finale della Luis Vuitton Cup, il torneo che designa chi sarà lo sfidante di Team New Zealand nel Match Race che metterà in palio la America’s Cup. Il sodalizio italiano si è dovuto arrendere al cospetto diBritannia per dodici secondi nelle acque di Barcellona, dove il vento soffiava a 19 nodi permettendo a entrambi gli equipaggi di regatare in condizioni ideali. James Spithill e compagni hanno purtroppo commesso un grave errore in fase di pre-, si sono trovati a dover rimontare fin da subito e hanno inseguito nell’ordine dei cento metri per otto lati, senza mai avere la possibilità di tentare un sorpasso. Team Prada Pirelli è caduto dai foil orzando in maniera troppo repentina e per rialzarsi ha impiegato una manciata di secondi, rivelatasi poi decisivi per l’esito del confronto.