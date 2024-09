Le nuove e vecchie misure di sostegno per l’anno in corso dedicate alle persone con disabilità e alle loro famiglie

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di lunedì 30 settembre 2024) Quali sono i bonus attivi per i disabili nel 2024? Sugli aiuti statali adedicati si discute sempre molto, perché sono quasi sempre insufficienti. Detto questo, qualcosa c’è: la Legge 104, il cui obiettivo è, nello specifico,viare il peso economico dell’assistenza e delle cure necessarie per far vivere decentemente tutte lecon handicap e leche si occupano di. Vediamo dunque quali sono i sostegni esistenti e quali saranno le riconferme.