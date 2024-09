La Casina dei ricordi I vandali devastano il fragile tempio laico della memoria collettiva

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 30 settembre 2024) Pulce e Scarburato giravano l’Europa in sella alle loro moto. Belli, liberi e spensierati. Fino a quel maledetto 29 giugno 2009 quando il fuoco assassino sprigionato dal deragliamento di un treno che trasportava gpl all’internostazione di Viareggio non distrusse la loro abitazione in via Ponchielli. Morirono entrambi insieme ad altre 30 persone, donne, uomini, bambini sorpresi dal fuoco nelle loro case. E da allora l’associazione motociclistica di cui facevano parte, ‘Le tartarughe lente’ costruì proprio in via Ponchielli – la strada simbolostrage di Viareggio – una piccola costruzione dove sono custoditi idi Maria Luisa Carmazzi (Pulce) e Andrea Falorni (Scarburato) e di tutte le altre vittime del disastro ferroviario. A Viareggio, per tutti, quella è ladeidove anche un pupazzetto di peluche richiama allaun bambino che non c’è più.