Italia-Corea 140 anni di relazioni | a ottobre due appuntamenti da non perdere

(Di lunedì 30 settembre 2024)segna un mese di importanticon l’Organizzazione Nazionale del Turismono (Kto), che celebra i 140didiplomatiche tra. Kto presenta due eventi chiave rivolti al tradeno: il 7a Milano con il Korea Travel Mart e, dal 9 all’11, con la partecipazione al Ttg Travel Experience a Rimini. Il Korea Travel Mart, che si terrà nel contesto del Westin Palace a Milano, offre l’occasione unica di esplorare il fascino delladel Sud, un Paese in forte crescita nel panorama turistico internazionale. Nel 2024, si è registrato un aumento del 25% dei visitatori rispetto al 2023, confermando l’interesse sempre maggiore per la destinazione. Durante l’evento, i partecipanti potranno gustare specialità tipiche come il kimbap e il makgeolli, un tradizionale alcolno.