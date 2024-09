Israele l’incursione di terra in Libano è imminente Hezbollah | pronti ad affrontarli Ma Biden | ora serve un cessate il fuoco

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di lunedì 30 settembre 2024) Si parla di incursionediin, ma secondo il Wall Street Journal l’esercito israeliano ha già effettuato spedizioni nei tunnel di, preparando per l’appunto l’offensiva di. L’attacco su cui ci sarebbe stata una accelerazione dei tempi, per cui potrebbe iniziare ben prima di quanto ci si aspettasse solo fino a pochi giorni fa, spiegano fonti militari al Jerusalem Post.pronta aldiininformato dichiara: « Servirebbe unil» Non solo. Nell’informare Washington chesta pianificando un’operazione dilimitata inche potrebbe essere lanciata a breve, Tele Aviv ha anche precisato che l’operazione pianificata sarebbe «più ridotta rispetto all’ultima guerra condel 2006.