Il Sassuolo chiude la porta La difesa è un punto di forza

(Di lunedì 30 settembre 2024) È ufficiale: ilha chiuso la. E se i due indizi forniti dallaneroverde contro Carrarese e Cosenza – irrobustiti dal clean sheet di Coppa Itralia – non facevano una prova, visti anche i rendimenti offensivi di toscani e rossoblu, lo zero da cui ricomincia ilpost-Spezia pesa. Perché lo zero attiene ai gol subiti e perché lo Spezia che planava sul Ricci era comunque il secondo miglior attacco del campionato: merito allora dellaneroverde aver preservato, ancora una volta, la carrozzeria di Grosso dai graffi altrui, mettendo a segno quello che è un piccolo miracolo statistico per una squadra, come il, costruita per offendere e, necessariamente, suscettibile di essere a sua volta offesa. Settembre ribalta l’assunto, e un mese diimmacolata è circostanza tanto rara che non si può fare a meno doi sottolinearla.