I due giovani pizzaioli che hanno riportato in auge la più tradizionale pizza napoletana

(Di lunedì 30 settembre 2024) Il nome del locale sta per fratelli (o fratello): ‘o frà oppure ‘e frà, come più o meno si pronuncia nello slang dialettale napoletano, proprio dalle parti di Piazza Mercato, a Napoli, dove Ciro e Antonio Tutino, figli e nipoti diveraci, ora governano la loro pizzeria, dopo essere cresciuti nelle pizzerie di famiglia. Una storia vissuta, insomma, giorno dopo giorno, proprio in quel quartiere dove la cultura del cibo e le attività commerciali si sono intrecciate sin dai secoli passati. E continuano tuttora. Piazza Mercato, cuore di Napoli Piazza Mercato è racchiusa tra il Convento di Sant’Eligio e la Basilica del Carmine, in cui, oltre l’icona della Madonna più amata dai napoletani, la statua e la tomba di Corradino di Svevia, è custodito il Crocifisso miracoloso che nel 1400, per evitare una bombarda sparata dagli aragonesi, reclinò il capo sulla spalla destra.