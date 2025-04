Il Giro delle Fiandre non si vedrà in chiaro sulla RAI | la situazione delle prossime Classiche fino alla Liegi

delle Classiche Monumento: è proprio in avvio della bella stagione che si disputano quattro delle cinque corse di un giorno più importanti dell’annata ciclistica. Un paio di settimane fa gli appassionati si sono potuti divertire con la Milano-Sanremo, vinta dall’olandese Mathieu van der Poel al termine di un emozionante confronto con lo sloveno Tadej Pogacar e Filippo Ganna. Domenica 6 aprile ci sarà spazio per il Giro delle Fiandre, un evento sportivo che in Belgio è considerato alla stregua di una religione.La Ronde è un appuntamento che riunisce una Nazione molto devota al pedale e che cattura sempre l’attenzione degli amanti delle due ruote, con alcuni tratti iconici come l’Oude Kwaremont e il Paterberg che faranno la differenza. Si profila un nuovo duello tra van der Poel e Pogacar, ma attenzione a Ganna che ricoprirà ancora una volta il ruolo di ambizioso outsider. Oasport.it - Il Giro delle Fiandre non si vedrà in chiaro sulla RAI: la situazione delle prossime Classiche fino alla Liegi Leggi su Oasport.it La primavera è il periodoMonumento: è proprio in avvio della bella stagione che si disputano quattrocinque corse di un giorno più importanti dell’annata ciclistica. Un paio di settimane fa gli appassionati si sono potuti divertire con la Milano-Sanremo, vinta dall’olandese Mathieu van der Poel al termine di un emozionante confronto con lo sloveno Tadej Pogacar e Filippo Ganna. Domenica 6 aprile ci sarà spazio per il, un evento sportivo che in Belgio è consideratostregua di una religione.La Ronde è un appuntamento che riunisce una Nazione molto devota al pedale e che cattura sempre l’attenzione degli amantidue ruote, con alcuni tratti iconici come l’Oude Kwaremont e il Paterberg che faranno la differenza. Si profila un nuovo duello tra van der Poel e Pogacar, ma attenzione a Ganna che ricoprirà ancora una volta il ruolo di ambizioso outsider.

