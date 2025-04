M5S in piazza contro le armi con la tiktoker De Crescenzo e una delegazione del Pd

contro il riarmo europeo promosso dal Movimento 5 Stelle. Slogan contro Meloni e von der Leyen Ilgiornale.it - M5S in piazza contro le armi con la tiktoker De Crescenzo e una delegazione del Pd Leggi su Ilgiornale.it Iniziato a Roma il raduno dei manifestanti che partecipano al corteoil riarmo europeo promosso dal Movimento 5 Stelle. SloganMeloni e von der Leyen

I 5 Stelle in piazza contro "l'Europa delle armi", Schlein scioglie la riserva: ci sarà anche una delegazione del Pd. Oggi a Roma la manifestazione del M5s contro le armi, in piazza anche una delegazione Pd. M5S in piazza contro le armi con la tiktoker De Crescenzo e una delegazione del Pd. Roma, al via il corteo M5S contro "l'Europa delle armi": “Viva l’Italia antifascista”. Per il Pd una delegazi…. Roma, il corteo M5S in centro contro il riarmo. In piazza la delegazione del Pd: «Qui per costruire un’Europa. Piazza M5s per la pace, Conte “chiama” Schlein: “Posizioni sulle armi simili alle nostre,…. Ne parlano su altre fonti

M5S in piazza contro le armi con la tiktoker De Crescenzo e una delegazione del Pd - Iniziato a Roma il raduno dei manifestanti che partecipano al corteo contro il riarmo europeo promosso dal Movimento 5 Stelle. Slogan contro Meloni e von der Leyen ... (ilgiornale.it)

Roma, il corteo M5S contro il riarmo in centro: «Più lavoro meno armi» - Ci sarà anche una delegazione del Pd al corteo del M5s oggi a Roma contro il piano europeo di riarmo. 'Le nostre posizioni non sono le stesse su tutto, ma condividiamo una forte ... (ilmattino.it)

Roma, al via il corteo M5S contro "l'Europa delle armi": “Viva l’Italia antifascista”. Per il Pd una delegazione - I Cinque Stella portano in piazza il popolo anti-riarmo . Dalle 13 da Piazza Vittorio partirà il corteo con alla testa i giovani del Movimento, almeno 200, e si… Leggi ... (informazione.it)