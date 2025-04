Lavoro nero, chiusa un’attività di produzione borse nel Pisano.

Leggi su Corrieretoscano.it

SANTA CROCE SULL’ARNO –e gravi violazioni delle norme in vigore: i carabinieri chiudonodi Santa Croce sull’Arno. I militari del Nucleo ispettorato deldi Pisa hanno denunciato il titolare di un’azienda dia Santa Croce sull’Arno, per gravi violazioni delle normative sul.Durante il controllo, e? stata accertata anche la presenza di una lavoratrice impiegata insu un totale di sette dipendenti, pari al 14% della forzapresente. A seguito delle violazioni riscontrate, e? stato disposto l’immediato provvedimento di sospensione amministrativa dell’attivita? imprenditoriale.Oltre alla sospensione dell’attivita?, sono state elevate sanzioni amministrative per un totale di 4450 euro e ammende per complessivi 8480 euro.L’operazione rientra nell’ambito delle attivita? di controllo e contrasto delirregolare condotte dai carabinieri del Nil di Pisa, finalizzate a tutelare i diritti dei lavoratori e a garantire la regolarita? delle attivita? imprenditoriali sul territorio.