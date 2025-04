Wanda Nara sbarca sul sito blu | Approfittatene qui sarò…

Leggi su Ilnerazzurro.it

La battaglia legale trae Mauro Icardi per la custodia delle figlie continua a infiammarsi. Secondo i media argentini, la giustizia avrebbe imposto auna misura cautelare che le vieta l’uso dei social per 30 giorni, a seguito della sua assenza a un’importante udienza per il riavvicinamento delle figlie al padre.avrebbe avvisato solo all’ultimo della sua mancata partecipazione, giustificandola con il compleanno della nipote. Un comportamento che, secondo le autorità, avrebbe ostacolato il percorso previsto per tutelare le minori.In risposta,ha reagito con tono provocatorio, annunciando su Instagram: “Se non è qui, da oggi possiamo vederci su OnlyFans”, lanciando poi il suo nuovo profilo sulla piattaforma a luci rosse con uno stile sfacciato: “Qui sono la BADBITCH, e basta”.