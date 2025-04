The Lady’s Companion, la spiegazione del finale.

Leggi su Cinefilos.it

The, ladelTheè un avvincente serie tv spagnola su Netflix, una commedia romantica in cui una feroce protagonista, per la quale il quarto muro è più un suggerimento, guida la narrazione nella Madrid degli anni ottanta dell’Ottocento. Elena Bianda è alla ricerca del suo prossimo lavoro come accompagnatrice, una signora che ha il compito cruciale di gestire la vita sociale della sua protetta, comprese le sue prospettive di matrimonio. Pertanto, la famiglia di Don Pedro Mencia, con tre giovani figlie, rimane un luogo di lavoro ideale per lei. Tuttavia, è solo dopo essersi assunta la responsabilità di sorvegliare Cristina, Sara e Carlota che si rende conto di quanto siano davvero difficili le ragazze.A peggiorare le cose, Pedro ha un affascinante figlioccio, Santiago, il cui interesse di lunga data per la sorella maggiore di Mencia viene scosso dalla sua attrazione (forse ricambiata) verso Elena.