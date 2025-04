Spaccia cocaina nel bar tabacchi a Villa di Briano all' arrivo dei carabinieri si barrica nel locale

Villa di Briano, un gestore di bar è stato arrestato per spaccio di cocaina. Scoperte irregolarità nel locale, chiuso per motivi igienici. Notizie.virgilio.it - Spaccia cocaina nel bar tabacchi a Villa di Briano, all'arrivo dei carabinieri si barrica nel locale Leggi su Notizie.virgilio.it di, un gestore di bar è stato arrestato per spaccio di. Scoperte irregolarità nel, chiuso per motivi igienici.

Spaccia cocaina nel bar tabacchi a Villa di Briano, all'arrivo dei carabinieri si barrica nel locale. Il bar dove si spaccia cocaina: licenza sospesa. Salvini: "Vogliono vendere la droga al bar o al tabacchi, uno va a Bastardo...". Spaccio di cocaina all'ora dell'aperitivo, marito e moglie nei guai. Cocaina e hashish, padre e figlio arrestati a Dronero. In fuga sullo scooter rubato rischiano di investire clienti del pub, in tasca della droga. Ne parlano su altre fonti

Spaccia cocaina nel bar tabacchi a Villa di Briano, all'arrivo dei carabinieri si barrica nel locale - A Villa di Briano, un gestore di bar è stato arrestato per spaccio di cocaina. Scoperte irregolarità nel locale, chiuso per motivi igienici. (virgilio.it)

Genova, bar usato per spacciare cocaina dal bagno: 27enne arrestato, in quale via si trova il locale - Un bar di Genova chiuso per 7 giorni: scoperto come copertura per spaccio di droga. Arrestato un 27enne albanese. (virgilio.it)

Caffè e cocaina al bar «DeDo» in sei indagati dalla procura di Taranto - Spaccio e consumo di droga in via Cesare Battisti. Chiusa l’indagine dei carabinieri: sotto accusa la titolare e due collaboratrici ... (lagazzettadelmezzogiorno.it)