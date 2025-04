Adzic ha stupito Tudor | messaggio del tecnico croato al gioiello bianconero Lo ha detto prima di Roma Juve

JuventusNews24: Adzic, talentuoso trequartista della Juve, ha stupito Igor Tudor: ecco le parole al miele che gli ha riservato il tecnico croato

Nel corso della conferenza stampa di presentazione di Roma Juve, Igor Tudor ha aperto una parentesi anche su Vasilije Adzic. Ecco le sue parole, che promuovono il lavoro del montenegrino.

Adzic – «Ha fatto due o tre allenamenti con noi e mi è piaciuto. Ha voglia di fare, ha fatto una buona settimana».

Adzic ha stupito Tudor: messaggio del croato al gioiello!. Vasilije Adzic e non solo: Juventus, chi sono i Next Gen che possono convincere Thiago Motta. Ne parlano su altre fonti

