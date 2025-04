Lite al Rione Ferrovia | 4 persone coinvolte interviene la Polizia

Polizia di Stato è intervenuta in Viale Principe di Napoli, nel Rione Ferrovia, per sedare una Lite per futili motivi che ha visto coinvolte quattro persone tra cui una donna quarantaduenne di origini brasiliane e tre uomini di età compresa tra i quaranta ed i cinquanta anni, tutti di Benevento.Il tempestivo intervento degli uomini della Questura di Benevento ha impedito conseguenze peggiori visto che i fatti sono accaduti in centro cittadino in una zona molto frequentata e che dunque avrebbe potuto coinvolgere anche passanti estranei ai fatti. I quattro soggetti, sono stati condotti in Questura e, al termine degli accertamenti di rito, sono stati tutti deferiti in stato di libertà per il reato di rissa.Si rappresenta che le misure sono state adottate di iniziativa da parte dell'Ufficio procedente e che per il principio della presunzione di innocenza, la colpevolezza delle persone sottoposte ad indagine in relazione alla vicenda sarà definitivamente accertata solo ove intervenga sentenza irrevocabile di condanna o forme analoghe.

