Francesca Albanese confermata relatrice Onu per i territori palestinesi fino al 2028.

sarà delle Nazioni Unite per i al. Il Consiglio per i diritti umani dell'Onu ha votato per mantenere la giurista italiana nella carica che ricopre dal 2022. è stata molto attiva nel denunciare le numerose violazioni di norme internazionali e principi umanitari da parte di Israele, a Gaza e in Cisgiordania. La sua riconferma era osteggiata da gruppi sionisti e diversi paesi tra cui, oltre ad Israele, gli Stati Uniti, la Germania, i Paesi Bassi e il Regno Unito. Light always finds its way through. Keep shining. —, UN Special Rapporteur oPt (@FranceskAlbs) April 5, 2025