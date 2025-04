LIVE Cobolli-Dzumhur 4-1 ATP Bucarest 2025 in DIRETTA | l’azzurro ha un break nel 1 set

DIRETTA LIVE

LA DIRETTA LIVE DI DARDERI-CARBALLES BAENA DALLE 14.00

4-1 A trenta Cobolli con il dritto e lo smash!!

40-30 Sbaglia l'azzurro di rovescio.

40-15 Servizio vincente.

30-15 Fa male con il dritto carico Cobolli e colpisce vincente!

15-15 Errore di dritto dopo il servizio, cercando il vincente.

15-0 Dritto vincente di Cobolli!

3-1 In rete il rovescio.

40-30 Recupero vincente dell'azzurro sulla prima smorzata di Dzumhur. Non l'ultima.

40-15 Non risponde di rovescio Cobolli.

30-15 Rovescio in rete del bosniaco.

30-0 Prima in kick vincente Dzumhur.

15-0 Prima vincente Dzumhur.

3-0 Altro dritto vincente, altro gioco vinto da Cobolli!

40-0 Servizio e dritto!

30-0 Prima vincente!

15-0 Gran seconda e avanti tutta con il dritto Cobolli!

2-0 BUCATO alla grande il serve&volley dal rovescio lungoriga del romano!

40-A Lungo il rovescio in palleggio di Dzumhur.

