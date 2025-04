Germania Israele contro l’invito al filosofo ebreo Boehm all’anniversario della liberazione di 2 lager | ‘Ci critica’

della Fondazione Memoriali di Buchenwald e Mittelbau-Dora, Jens-Christian Wagner, ha spiegato di aver rinviato l'intervento del filosofo tedesco-israeliano Omri Boehm previsto in occasione delle prossime celebrazioni dell'80esimo anniversario della liberazione dei lager per evitare un conflitto con il governo israeliano. Un portavoce dell'ambasciata ha infatti dichiarato alla rivista Spiegel: "La decisione di invitare Omri Boehm, un uomo che descrive Yad Vashem come uno strumento di manipolazione politica, ha relativizzato l'Olocausto e lo ha addirittura paragonato alla Nakba non è solo oltraggioso, ma un palese insulto alla memoria delle vittime".Boehm, che insegna a New York, ha tra i suoi antenati dei sopravvissuti all'Olocausto ma ha una posizione critica nei confronti del governo israeliano e di come vi viene tramandata la cultura della memoria.

