Scuola | importante svolta per i genitori dei bambini disabili

Scuola: importante svolta per i genitori dei bambini disabili Il Blog di Giò. Leggi su Ilblogdigio.it È stato pubblicato il Decreto Ministeriale n. 32 del 26 febbraio 2025, che, per l’anno scolastico 2025/2026, consente alle famiglie di richiedere la conferma del docente di sostegno già assegnato. Entro il 31 maggio 2025, il dirigente scolastico raccoglierà tali richieste, valuterà con il Gruppo di Lavoro Operativo (GLO) la sussistenza delle condizioni per la .per ideiIl Blog di Giò.

