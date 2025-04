Gli Usa revocano il visto ai rifugiati ucraini | Via di qui entro 7 giorni Ma era tutto un errore Ecco cos’è successo

Leggi su Open.online

Una mail per certi versi attesa da migliaia dinegli Stati Uniti, quella in cui l’amministrazione Trump ha comunicato la revoca del loro status provvisorio di residenza legale. E in cui gli è stato intimato di lasciare il Paesesette, se non avessero voluto «essere cercati e trovati dagli agenti federali». Il messaggio, secondo quanto riferiscono Reuters e Politico, è stato ricevuto da un numero imprecisato di cittadinisparsi sul territorio americano. Stando a Migrant insider, la ricezione della mail ha scatenato il panico nella comunità ucraina che ha immediatamente iniziato a martellare le linee telefoniche del Dipartimento per chiedere spiegazioni. Peccato che si tratti di un altro – l’ennesimo –: il portavoce del Dipartimento per la sicurezza nazionale ha infatti assicurato che nulla è cambiato e che la loro permanenza oltreoceano è assolutamente legale.