NGC 346 | la fabbrica di stelle che illumina il 35 anniversario di Hubble

In occasione del 35°del telescopio spaziale, una collaborazione NASA/ESA, il team di ESA/ha svelato un’immagine mozzafiato dell’ammasso stellare NGC 346, situato nella Piccola Nube di Magellano. Questa nuova visione, ottenuta combinando dati a infrarossi, ottici e ultravioletti, celebra non solo il compleanno dima anche la sua capacità di svelare i misteri del cosmo.celebra 10 anni di monitoraggio dei pianeti esterniNGC 346: un gioiello cosmico nella piccola nube di MagellanoNGC 346 si trova a 200.000 anni luce dalla Terra, nella costellazione del Tucano, ed è uno dei siti di formazione stellare più attivi nella nostra vicinanza galattica. La Piccola Nube di Magellano, galassia satellite della Via Lattea, offre condizioni simili a quelle dell’Universo primordiale: una bassa concentrazione di elementi pesanti (o “metalli”) che permette agli astronomi di studiare processi simili a quelli avvenuti miliardi di anni fa.