La grande voragine blu che si trova in Belize nasconde un mistero incredibile e notizie cattive per il nostro clima

Si chiama Great Blue Hole ed è una voragine marina al largo del Belize profonda 124 metri e larga oltre 300, formata durante le glaciazioni. Grazie una ricerca effettuata da un team di scienziati, pubblicata su Science Advances, è stato possibile rivelare che, nascoste lì dentro, ci sono le tracce di ben 694 strati di eventi ciclonici, segno di un incremento significativo di tempeste tropicali. Il Great Blue Hole affascina da decenni scienziati e subacquei, ma custodisce anche una delle più stupefacenti testimonianze dell'evoluzione climatica del nostro pianeta. Un recente studio, condotto dal dottor Dominik Schmitt della Goethe University di Francoforte in Germania, e basato su un carotaggio del suo fondale, ha permesso di ricostruire oltre 5.000 anni di tempeste e mutamenti atmosferici, rivelando un inquietante futuro per i Caraibi e, potenzialmente, per altre regioni tropicali.

