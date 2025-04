Oasport.it - LIVE Darderi-Carballes Baena, ATP Marrakech 2025 in DIRETTA: si comincia con l’azzurro al servizio

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA1-0 Game. E’ lungo il lob di dritto dello spagnolo.40-15 Non passa il rovescio in uscita daldell’italo-argentino.40-0 Gran punto del, che prima si difende, poi trova il rovescio incrociato stretto vincente.30-0 Scappa via la risposta di dritto di.15-0 In corridoio il dritto dal centro dell’iberico.PRIMO SET14:06 In corso il riscaldamento prepartita, tra poco più di 4 minuti via all’incontro conal.14:o3 Accolti dall’applauso del pubblico entrano in campo Lucianoe Roberto.13:58 Ancora pochi minuti ci separano dall’ingresso in campo dei due protagonisti del match.13:53 Il vincente della sfida troverà in finale uno tra l’olandese Tallon Griekspoor ed il qualificato polacco Kamil Majchrzak.