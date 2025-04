The Strangers | Capitolo 1 ecco perchè in 4K UHD trasmette ancora più ansia e tensione

Capitolo della trilogia thriller-horror è arrivato in homevideo anche in un'edizione 4K UHD a due dischi targata Midnight Factory. Video e audio alimentano in modo perfetto la tensione del film, deludenti invece gli extra. Non poteva che arrivare in homevideo con l'etichetta Midnight Factory, la collana di Plaion Pictures specializzata nel genere, The Strangers: Capitolo 1, dichiaratamente primo film di una trilogia thriller horror diretto da Renny Harlin che segue le disavventure di una giovane coppia (interpretata da Madelaine Petsch e Froy Gutierrez) che girando in Oregon, a causa di un guasto alla loro autovettura sono costretti a pernottare in una baita dei boschi vicino a una cittadina decisamente strana. Inutile dire che la notte per i due ragazzi si trasformerà in un incubo quando verranno presi di mira da alcune inquietanti figure mascherate.

