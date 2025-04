Sport.quotidiano.net - Napoli, il sogno scudetto corre sulla Via Emilia. Ma preoccupa il tabù trasferta

, 5 aprile 2025 - Se la squalifica di Antonio Conte, paradossalmente, da svantaggio può diventare un punto a favore grazie al talismano chiamato Cristian Stellini, il suo vice che lo sostituiràpanchina del Dall'Ara lunedì sera, ci sono diversi altri fattori che in vista della spedizione di Bologna non fanno dormire sonni tranquilli al. Il testa a testa con l'Inter e il 'mal di' Si parte dal precedente match che, sempre in terrana, vivrà l'Inter, attesa oggi a Parma: un'eventuale vittoria della capolista scaverebbe per almeno due giorni un fosso di 6 punti che metterebbe pressione agli inseguitori, guidati proprio dagli azzurri. In realtà, potrebbe valere anche la tesi opposta: un mancato successo della banda di Simone Inzaghi al Tardini, per non parlare addirittura di una sconfitta, metterebbe i partenopei spalle al muro, consegnando loro un'occasione preziosa per agganciare la vetta della classifica prima di imboccare il tratto finale di calendario, quello in teoria meno complicato.