Roma-Juventus i convocati di Ranieri | tornano Celik e Rensch out Saud

Roma-Juventus, big match del 31° turno di Serie A, in programma domenica 6 aprile allo stadio Olimpico dalle 20:45. Scontro cruciale per il quarto posto, con le due squadre distanziate da sole tre lunghezze in classifica: i giallorossi, reduci da una striscia di sette vittorie consecutive in campionato, si trovano in sesta posizione con 52 punti, mentre i bianconeri, tornati al successo lo scorso weekend contro il Genoa (primo dell'era Tudor), si trova al quinto posto a quota 55. I convocati di RanieriAlla vigilia della partita, Claudio Ranieri ha diramato la lista dei convocati della Roma: da segnalare due grandi ritorni, quelli di Zeki Celik e Devyne Rensch, che hanno superato le rispettive lesioni muscolari. Ancora out, invece, Saud Abdulhamid, che proverà a tornare per il derby di settimana prossima.

