Ne vedremo delle belle intervista a Valeria Marini | Le votazioni delle colleghe sono abbastanza obiettive ma a volte meritavo di vincere Mi era stato proposto di fare la tronista a Uomini e Donne

Valeria Marini si è rimessa in gioco sul palco del varietà del sabato sera condotto da Carlo Conti, "Ne vedremo delle belle". Nel programma, dieci showgirl diventate famose tra gli anni Ottanta e Novanta si sfidano a colpi di ballo, canto, recitazione davanti ad una giuria di esperti. Da quando è iniziato il programma, Valeria Marini sta facendo parlare di sé tanto che alcuni l'hanno accusata di essere troppo polemica. Già dalla prima puntata la soubrette aveva polemizzato sulla posizione in classifica dichiarando di essere stanca di fare la figura della Cenerentola. Come se non bastasse nella seconda puntata, la Marini ha litigato con Patrizia Pellegrino e ha perso la sfida contro Pamela Prati.Noi di SuperGuida TV l'abbiamo intervistata in esclusiva. Ai nostri microfoni, la Marini sul programma ha raccontato: "E' una bella avventura ma è molto impegnativa.

