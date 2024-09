Giuliana De Sio su Ballando con le Stelle | Umiliata in modo terribile

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di lunedì 30 settembre 2024)De Sio è una delle grandi artiste italiane della sua generazione. Amatissima e stimata da pubblico e addetti ai lavori, vanta una carriera invidiabile, che prosegue oggi principalmente a teatro. A La Stampa si è raccontata, mettendosi a nudo e lasciando partire anche qualche frecciatina. Il cuore diDe Sio Che rapporto haDe Sio con i sentimenti? Rintracciarli gli procura problemi, ha spiegato: “Cercarli in scena è doloroso, la fatica è enorme”. In realtà non ha mai capito cosa siano questi sentimenti, spiega. È travolta da quelli che agiscono e si tramutano in azioni prima ancora di riuscire a interpretarli. È in grado di comunicarli in scena in maniera naturale e istintiva, ma non ha idea da dove vengano esattamente: “Odiare mai. Provo fastidio e disagio, ma non è un sentimento bensì una sensazione quotidiana”.