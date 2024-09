GF chiarimento diretto tra Lorenzo e Javier | tutta la verità su Shaila

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di lunedì 30 settembre 2024) La terza settimana del Grande Fratello è appena iniziata, ma sono bastati pochi giorni per comprendere quali siano le dinamiche più forti nella casa. La diciottesima edizione è partita all’insegna delle attrazioni, che hanno visto nascere all’interno della casa già le prime rivalità. Protagonisti assoluti sono stati, due uomini di punta del reality show che si sono ritrovati in un primo momento a contendersi le attenzioni della coinquilina. L’affascinante ex velina di Striscia la Notizia ha stregato entrambi con le sue movenze e il suo carattere, perlomeno fino all’arrivo nel reality di Helena Prestes. Come un uragano, la modella brasiliana ha scosso Spolverato, che è apparso più propenso ad avvicinarsi a lei, senza però mai negare effettivamente un interesse per la Gatta.