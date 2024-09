Finisce con l’auto contro un albero | 18enne a Torrette

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 30 settembre 2024) Un ragazzo di appena 18 anni, D. T. le sue iniziali, originario della vallata del Tronto, è rimasto seriamente contuso finendo conunmentre percorreva la provinciale Salaria in località Stella di Monsampolo. La vittima del sinistro non ha mai perso conoscenza, ma i sanitari hanno deciso di trasferirlo all’ospedale diin codice rosso traumatico. Lo schianto è accaduto nella notte fra sabato e domenica e sul caso sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri del nucleo operativo radiomobile della compagnia di San Benedetto. Per mettere in sicurezza il veicolo, seriamente danneggiato, sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i vigili del fuoco del distaccamento rivierasco.