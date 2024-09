Ex Milan Olivier Giroud | Leao è un leader ma non può essere sempre al 100% Ecco cosa lo aiuterà

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di lunedì 30 settembre 2024) L’ex attaccante delha rilasciato un’intervista soffermandosi in particolare sull’importanza dile sue parolesta con Rafaele difende il portoghese dalle critiche che spesso lo vedono come il capro espiatorio dei problemi del, viste le sue enormi potenzialità che a volte non vengono sfruttate. A detta del francese, però, il numero dieci del Diavolo è: “Untecnico che trascina sul campo, come Theo”. Per l’attaccante dei Los Angeles FC, infatti, il portoghese ha la propria personalità e tutti i calciatori sono diversi: Occorre capire una: ognuno ha la sua personalità, non si può forzare il carattere di un ragazzo aspettandosi carisma a tutti i costi, per quello c’è Maignan.