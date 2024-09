Confartigianato | Serve una svolta per l’ambiente

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 30 settembre 2024) PER REALIZZARE la transizione greenunanelle politiche per l’energia, per la tutela del, per la formazione. È il messaggio che il presidente diMarco Granelli (nella foto a sinistra) ha lanciato durante la Convention ’Energies & TransitionHigh School’ organizzata con i suoi consorzi energia Caem, Cenpi, Multienergia. L’evento, che si è svolto dal 25 al 27 settembre a Cagliari, ha messo a confronto, istituzioni, esperti italiani e di livello mondiale sulle traiettorie di un nuovo modello di sviluppo economico e sociale. Traiettorie che partono dalla cura del