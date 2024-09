Come finisce The Lobster | accecato dall’amore

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di lunedì 30 settembre 2024) Nell’inquietante finale di The, film di Yorgos Lanthimos, la donna miope viene accecatapunizione per essersi innamorata, e David, per rimanere “compatibile” con lei, prende un coltello con l’intenzione di accecarsi. Resta incerto se David abbia o meno compiuto questa terribile azione: lo vediamo esitare davanti allo specchio prima che lo schermo si oscuri. Il film racconta la storia surreale di un uomo solitario che si unisce a un servizio di incontri in cui i single, se non trovano un partner entro 45 giorni, vengono trasformati in animali. Dopo essere fuggito da questa struttura, David si unisce a un gruppo di ribelli che rifiuta l’idea di relazioni romantiche obbligatorie, maper innamorarsi di una donna miope, interpretata da Rachel Weisz.