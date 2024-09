Bisseck e i passi avanti all’Inter | uno step per la consacrazione

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 30 settembre 2024) Yannha disputato da titolare l’ultima sfida di Serie A tra Udinese e Inter. Prestazione dalle due facce, quella del difensore tedesco, con una nota negativa rappresentata dal non ottimale posizionamento sul gol di Christian Kabasele. LA GARA – Yannè stato scelto da Simone Inzaghi per occupare la posizione di braccetto destro dal primo minuto dell’ultima partita di Serie A tra Udinese e Inter. Il tedesco, che ha concluso la sfida da braccetto sinistro con l’inserimento nel secondo tempo di Stefan De Vrij, si è ben disimpegnato per una buona parte dell’incontro con i friulani. La pecca principale, che impedisce un giudizio totalmente positivo riguardo la prestazione del difensore tedesco, concerne una non adeguata copertura sullo stacco di testa di Christian Kabasele che ha portato al momentaneo 1-1 dei friulani.