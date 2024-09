Auto giù da cavalcavia nel barese morti un 24enne e una 21enne

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 30 settembre 2024) Bari, 30 set. - (Adnkronos) - Due ragazzi sonoin un incidente stradale avvenuto ieri sera in viale Europa a Cassano Murge, in provincia di Bari, sulla rampa che porta alla provinciale 236 in direzione di Sannicandro di Bari dopo che la loroè precipitata da un. La vettura ha sfondato il guard rail. Le vittime sono un giovane di 24 anni e una ragazza di 21, entrambi italiani. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Il sindaco di Cassano Murge Davide Del Re, a seguito dell'incidente, ha emesso un'ordinanza che prevede l'interdizione al transito veicolare sulla rampa per garantire la sicurezza, poiché l'assenza del guardrail rappresenta un pericolo per i veicoli in transito e valida fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.