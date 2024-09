Atp Tokyo 2024 | sarà derby francese tra Fils e Humbert in finale battuti Rune e Machac

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 30 settembre 2024) Saranno due francesi a giocarsi il titolo del torneo Atp 500 di. Ininfattisul cemento della capitale giapponese tra Arthure Ugo. Il classe 2004 ha superato al termine di un match durissimo il danese Holger, testa di serie numero 6: decisivi due tie break, vinti dal giovane transalpino con i punteggi di 10-8 e 12-10 in due ore e 23 minuti totali. Trae il terzo titolo in carriera, che sarebbe anche il secondo deldopo quello di Amburgo, c’è il connazionale Ugo, che ha piegato in tre set il ceco Tomas. 6-3 3-6 6-2 in un’ora e 46 minuti il punteggio in favore del classe ’97, che sembra aver ritrovato una certa fiducia, persa nel corso della stagione dopo un inizio discintillante con i due titoli sul cemento di Marsiglia e di Dubai.