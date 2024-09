Andy Murray critica l’esibizione del ‘Six Kings Slam’ | Non importa a nessuno

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 30 settembre 2024) Dal 16 al 19 ottobre a Riad (Arabia Saudita) il tennis farà capolino per un torneo di esibizione, presentato in maniera molto particolare. Il riferimento è al SixSlam che vedrà la presenza di Carlos Alcaraz, Novak Djokovic, Rafa Nadal, Jannik Sinner, Daniil Medvedev e Holger Rune. Un roster notevole abbinato a tanti soldi in palio per chi sarà in questa sede. Ogni giocatore riceverà 1,5 milioni di dollari semplicemente partecipando all’evento. Il vincitore potrebbe guadagnare addirittura 6 milioni di dollari, più del doppio di quanto previsto per il trionfatore di un torneo Slam. Numeri roboanti al pari di un trailer di presentazione da film, in cui in cui i protagonisti vesto anche i panni degli attori.