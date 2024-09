Traffico Roma del 29-09-2024 ore 07 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 29 settembre 2024) LuceverdeBuongiorno e ben trovati dalla redazionescherzo e queste ore di domenica mattina sulle strade della capitale è sul grande raccordo anulare lavori di potatura alberi in via di Torrevecchia si viaggia su carreggiata ridotta tra via di Boccea & via dei Casali di Torrevecchia mi ricordo infine la solita pedonalizzazione festiva di via dei Fori Imperiali deviate linea bus 51 75 85 87 e 118 per i dettagli di questi delle altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it tradizione Alfano è tutto Grazie per l’attenzione un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità