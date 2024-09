Stella Rossa trasferta vietata contro l’Inter | la soluzione per i tifosi

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 29 settembre 2024) Idellonon potranno sostenere a San Siro la propria squadra in occasione della sfida di Champions League. Il club di Belgrado, però, trova un rimedio. DIVIETO – È di circa dieci giorni fa la notizia del divieto, da parte della Prefettura di Milano, della vendita dei biglietti di Inter-ai residenti in Serbia. Idel club di Belgrado, dunque, non potranno sostenere a San Siro la propria squadra in occasione della seconda sfida di Champions League, in programma martedì sera. I motivi sono riconducibili alla sicurezza e all’ordine pubblico, tenendo in considerazione gli scontri fra ultras serbi e giallorossi in occasione della sfida a Roma nel febbraio del 2023. Lo, però, cerca di tenere unita la propria tifoseria, trovando il modo di sentirla accanto nonostante la distanza.