Ristopro nella tana di Rieti | Ce la giochiamo con tutti

(Di domenica 29 settembre 2024) Finalmente ci siamo, inizia il campionato per laJanus Fabriano che dopo un precampionato molto interessante si recheràdella squadra di coachh Ponticiello. Debutto lontano dal pubblico amico per laFabriano domani con inizio alle 18 a Palasojourner dicontro la Npc. Dopo un lungo precampionato esordio sul parquet laziale, in un inizio di stagione molto complicata e difficile, dove in quattro giorni (infrasettimanale 2 ottobre in casa contro Roseto) per la squadra di coach Niccolai, che sarà impegnata subito in due gare molto impegnative.può vantare un roster, guidato dal confermato esperto coach Ponticiello. Il team laziale ha nelle ultime settimane inserito due tasselli di grande spessore come il play Meluzzi e la guardia Aaron Thomas, entrambi con esperienze in A2.