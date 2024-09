Resistenza | Steinmeier ' non ritorni quanto accaduto tedeschi onoreranno responsabilità' **

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 29 settembre 2024) Bologna, 29 set. (Adnkronos) - "Ricordare perchénon–questo è il lascito di Primo Levi. Questa è ladinnanzi alla nostra storia –soprattutto per noi. E questanon può essere archiviata. In questa giornata di commemorazione vorrei rammentarlo molto consapevolmente a tutti i". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica di Germania, Frank-Walter, parlando a Marzabotto in occasione della commemorazione dell'80/mo anniversario dell'eccidio di Monte Sole, insieme al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. "Vorrei rammentarlo molto consapevolmente -ha proseguito il Capo dello Stato tedesco- anche perché viviamo un momento in cui anche nel mio Paese assistiamo a una recrudescenza delle forze nazionaliste e di estrema destra.