Premier Serie A Ligue 1 Bundesliga e Liga vogliono che il mercato estivo si chiuda il 15 agosto Times

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di domenica 29 settembre 2024) I club diLeagueche ilfinisca prima. Già nel 2018 ildellasi concluse anticipatamente, ma l’esperimento non funzionò e i club fecero un passo indietro. Ora torna di nuovo la proposta di anticipare la fine del, ma questa volta lanon sarà sola. Scrive il: “Davvero? Di nuovo? I club dellaLeague hanno concordato un piano per chiudere ilil 15del prossimo anno, prima dell’inizio della stagione 2025-26. Nessuno ha imparato dall’ultima volta? Le azioni unilaterali risolvono poco e creano solo problemi prevedibili. L’Arabia Saudita farà parte di questo accordo? No? Allora che senso ha? Ci abbiamo provato nel 2018 e non ha funzionato. Solo 18 mesi dopo, i club hanno votato per tornare a com’era, allineandosi al resto d’Europa.