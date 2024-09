Pattinaggio artistico a rotelle l’Italia domina anche negli obbligatori | gli azzurri vincono tutto alla World Cup

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 29 settembre 2024) Finisce nel migliore dei modi la stagione iridata deldel. Dopo il “cappotto” compiuto nelle discipline tradizionali Senior del quad aiSkate Games, glihanno infattitolaCup dedicataspecialità degli, evento andato in scena questa settimana sempre in Italia, nello specifico a Prato. In una delle gare più difficili del lotto, quella Senior femminile, le nostre ragazze hanno messo a referto una straordinaria doppietta. Merito di Ilaria Berretti, vincitrice con il buon margine di 120.800 convincendo nella somma dei tre esercizi quattro giudici su cinque e precedendo Desireé Cocchi, la quale ha coronato il sogno di salire sul podio mondiale ottenendo 115.800 difendendosi dagli attacchi della competitiva teutonica Alina De Silva, sul gradino più basso con 114.200.