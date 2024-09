PASSATO E FUTURO Maldini incorona Theo Hernandez | Sei speciale E il francese lancia messaggi | Qui sono felice

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 29 settembre 2024) Ventinove gol:, dopo il timbro contro il Lecce, ha raggiunto Paoloalla voce reti segnate in rossonero. "di eguagliare il mio idolo", ilo del. "La piccola differenza è che io ci ho messo 25 anni, a te nebastati 5. Sei!", la risposta di. Non solo. Perché, nel dopo gara, è stato chiaro: "moltoqui". Durante gli Europei, invece: "Se rimarrò o meno lo vedremo più avanti". Gli accostamenti a Real Madrid e Bayern Monacorimasti tali. Resta un contratto in scadenza a giugno 2026 da rinnovare. Il giocatore oggi percepisce uno stipendio di 4 milioni più bonus. Vorrebbe un ingaggio da top player e il Milan lo considera tale, ma inizialmente è filtrata distanza tra domanda e offerta. Ora, sms di riavvicinamento. L.M.