Parma Pecchia | Cagliari squadra esperta con grande fisicità Infortunio Circati nota dolente

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 29 settembre 2024) “Ilè unacone, al di là del momento, è allenata da un bravo allenatore. Alla fine la partita vale tre punti come le altre, vogliamo giocarla al massimo delle nostre potenzialità”. Così Fabioalla vigilia di, che chiuderà il turno di Serie A. Il tecnico dei ducali si è concentrato sulle assenze, a partire da quella diper un grave: “È una, dal punto di vista umano c’èdispiacere, ha toccato nell’animo la. Abbiamo anche diversi acciacchi, abbiamo ancora qualche ora per smaltirli. Dobbiamo trovare le risorse per affrontare questo momento delicato”. Tornando sulla partita, che arriva in un momento in cui ilnon vince da tre turni,ha concluso: “Dobbiamo passare attraverso le nostre giocate di qualità per cercare il gol con velocità.