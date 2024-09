Mondiale élite in linea 2024 | mai nessuno come Tadej

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di domenica 29 settembre 2024)in: maiPogacar è il nuovo campione del mondo di ciclismo maschile. Lo sloveno ha conquistato la maglia iridata al termine d’una lunga fuga solitaria precedendo sul traguardo, posto sul lungolago di Zurigo, l’australiano Ben O’Connor, giunto secondo a 34”, e il campione uscente, l’olandese Mathieu van der Poel, terzo in uno sprint ristretto con un ritardo di 58”. Il fuoriclasse di Komenda ha così riscritto il libro dei Guiness del ciclismo eguagliando la tripletta Giro-Tour-, compiuta da Eddy Merckx nel 1974 e da Stephen Roche nel 1987. A differenza, però, del Cannibale e del simpatico irlandese,può vantare in questa stagione anche una vittoria in una classica monumento, la Liegi-Bastogne-Liegi.