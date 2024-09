Migliaia di famiglie in fuga dal Libano cercano di entrare in Siria | caos al confine Unhcr | Numeri in crescita

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 29 settembre 2024) “Più di 50mila libanesi eni che vivono inhanno attraversato ilcon laindagli attacchi aerei israeliani. Oltre 200mila sono sfollati all’interno del”. È quanto fa sapere sui social l’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati, Filippo Grandi. “Sono in corso operazioni di soccorso, anche da parte dell’, per aiutare tutti coloro che ne hanno bisogno, in coordinamento con entrambi i governi”, ha aggiunto. Secondo l’agenzia libanese Nna le persone fuggite in una settimana sono 80mila. Secondo iforniti dal ministro libanese Nasser Yassin, più di 36milani e 41.300 libanesi hanno oltrepassato ildal 23 settembre a oggi perin territoriono. Sono invece più di 116.000 gli sfollati che si sono registrati nei rifugi.