Mantova cerca conferme Possanzini | Cresciamo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 29 settembre 2024) Sfida tra neopromosse oggi alle 15. A Cesena illa sua prima vittoria esterna. I tre successi fin qui raccolti dalla formazione di, in effetti, hanno sempre avuto come felice cornice il Martelli. Al Manuzzi sono attese oltre 10.000 persone con circa 1.300 sostenitori ospiti. "La nostra mentalità è sempre la stessa, sia che si giochi in casa che si vada in trasferta. L’idea è sempre quella di puntare sulla manovra e uscire dal campo con la vittoria. Lavoriamo tutti i giorni - le parole dell’allenatore Davide(nella foto) - per mettere in campo il meglio delle nostre potenzialità e così tenteremo di fare pure col Cesena. Si tratta di una squadra forte, che ha un collettivo che gioca a calcio con un’idea precisa.