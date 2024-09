Lorenzo Musetti sconfitto al secondo turno di Pechino

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di domenica 29 settembre 2024)è stato eliminato aldel torneo Atp 500 di. È statodal cinese Yunchaokete Bu, numero 96 del ranking, in due set. Una sconfitta a sorpresa quella di, che saluta nel singolo il torneo con una partita senza lampi e sempre in mano a Bu. I numeri del match parlano chiaro: 54% di prime palle in campo vincendo appena il 47% dei punti. L’avversario con la prima palla ha fatto 4 punti su 5. Solo una chance di rimonta: nelset, sul 4-4,commette diversi errori. Il cinese strappa un altro break e poi chiude in sicurezza sul 6-4. Dopo Sinner e Cobolli, che domani saranno in campo nei quarti del singolare contro Lehecka e Medvedevx, Simone Bolelli e Andrea Vavassori hanno battuto Bublik e Martinez 6-0 7-5 e si sono qualificati per le semifinali del doppio.