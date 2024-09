LIVE Louis Vuitton Cup 2024 in DIRETTA | Luna Rossa ripara la randa tra poco gara-4

Leggi tutta la notizia su oasport

15.18STA NAVIGANDO! Bisogna essere più forti di tutto, anche della malasorte. 15.18entrerà da sinistra nella zona di pre-partenza, Ineos da destra. 8 i lati previsti. 15.15 Sulla carta siamo a 10 minuti dalla partenza. 15.12 La prossima regata inizierà alle 15.25. Mapuò giocarsi il jolly del ritardo di 15 minuti. 15.11 Dobbiamo scacciare questa mala sorte e reagire con rabbia. Bisogna opporsi a questo destino avverso. 15.10 Laè stata montata su. Adesso va fissato il fiocco. 15.08 Chiaramente non sarà facile mantenere la concentrazione per Spithill e Bruni. Al momento la loro testa è sullazione del danno, non certo su-4. 15.04 Ricordiamo il regolamento: ogni squadra può chiedere di ritardare la partenza di 15 minuti, ma una sola volta nella serie.